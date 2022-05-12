«Назначать Алхасова Запира Мухтаровича руководителем Управления Главы РД по внутренней политике и местному самоуправлению», – сообщается в указе.
В прошлом данный пост занимал Али Ибрагимов.
Запир Алхасов занял пост руководителя Управления Главы Дагестана по внутренней политике и местному самоуправлению. Соответствующее постановление подписал вчера, 11 мая, Сергей Меликов.
«Назначать Алхасова Запира Мухтаровича руководителем Управления Главы РД по внутренней политике и местному самоуправлению», – сообщается в указе.
В прошлом данный пост занимал Али Ибрагимов.
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