Дагестанское отделение партии «Единая Россия» проводит неделю приёмов для старшего поколения

В Дагестане началась Неделя приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, которая будет идти до пятницы, 13 мая, информирует пресс-служба исполнительного комитета ДРО ВПП «Единая Россия».

Депутаты всех уровней, сотрудники республиканского Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Минтруда региона будут давать разъяснения жителям в республиканской общественной приемной партии. Приемы также проводятся в местных приемных "Единой России".

Чтобы поучаствовать в приеме, желающим нужно в указанный период приехать по адресу г.Махачкала, пл.Ленина, Дом Профсоюзов или обратиться в республиканскую общественную приемную (с 10:00 до 18:00) по следующим контактам: 67-32-87, 51-75-95 или же на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .