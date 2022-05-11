ЗАМАНА - Дагестанское отделение партии «Единая Россия» проводит неделю приёмов для старшего поколения

Дагестанское отделение партии «Единая Россия» проводит неделю приёмов для старшего поколения

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11 мая, 2022. Среда 11:47
Дагестанское отделение партии «Единая Россия» проводит неделю приёмов для старшего поколения

В Дагестане началась Неделя приемов граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, которая будет идти до пятницы, 13 мая, информирует пресс-служба исполнительного комитета ДРО ВПП «Единая Россия».

Дагестанское отделение партии «Единая Россия» проводит неделю приёмов для старшего поколения
Политика

Депутаты всех уровней, сотрудники республиканского Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Минтруда региона будут давать разъяснения жителям в республиканской общественной приемной партии. Приемы также проводятся в местных приемных "Единой России".

Чтобы поучаствовать в приеме, желающим нужно в указанный период приехать по адресу г.Махачкала, пл.Ленина, Дом Профсоюзов или обратиться в республиканскую общественную приемную (с 10:00 до 18:00) по следующим контактам: 67-32-87, 51-75-95 или же на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

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