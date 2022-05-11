ЗАМАНА - Сергей Меликов провел заседание Комиссии при Главе Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Сергей Меликов провел заседание Комиссии при Главе Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

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11 мая, 2022. Среда 08:14
Сергей Меликов провел заседание Комиссии при Главе Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Вчера, 10 мая, под председательством руководителя РД Сергея Меликова прошло собрание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Сергей Меликов провел заседание Комиссии при Главе Республики Дагестан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Политика

Начиная совещание, лидер региона напомнил о рисках в отрасли пожарной безопасности в летнее время и поручил улучшить степень готовности к потенциальным угрозам: «События, которые происходят в других субъектах страны, например, в Красноярском крае, демонстрируют всю серьезность этих вопросов».

Меликов обратил внимание и на другие вопросы: на территории региона течет множество рек, как заявил глава республики, эти водные артерии создают определенные риски во время прохождения паводков.

Подробнее на сайте Главы Дагестана.

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