Начиная совещание, лидер региона напомнил о рисках в отрасли пожарной безопасности в летнее время и поручил улучшить степень готовности к потенциальным угрозам: «События, которые происходят в других субъектах страны, например, в Красноярском крае, демонстрируют всю серьезность этих вопросов».
Меликов обратил внимание и на другие вопросы: на территории региона течет множество рек, как заявил глава республики, эти водные артерии создают определенные риски во время прохождения паводков.
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