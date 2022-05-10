ЗАМАНА - Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

Автор
10 мая, 2022. Вторник 02:29
Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

Правительство РФ обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня, информируется на портале кабинета министров.

Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня
Политика

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выпустил указ об обнулении платы за поставки газа, а также услуги по его перемещению по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Данное решение принималось в рамках поручения главы страны. Об этой цели Владимир Путин заявил в феврале текущего года по итогам одного из заседаний с членами правительства", — сообщается на сайте.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top