"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выпустил указ об обнулении платы за поставки газа, а также услуги по его перемещению по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Данное решение принималось в рамках поручения главы страны. Об этой цели Владимир Путин заявил в феврале текущего года по итогам одного из заседаний с членами правительства", — сообщается на сайте.
Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня
- Автор Дарья
- 10 мая, 2022. Вторник 02:29
Правительство РФ обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня, информируется на портале кабинета министров.
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