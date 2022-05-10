Правительство обнулило плату за газ для мемориалов Вечного огня

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выпустил указ об обнулении платы за поставки газа, а также услуги по его перемещению по газораспределительным сетям для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах. Данное решение принималось в рамках поручения главы страны. Об этой цели Владимир Путин заявил в феврале текущего года по итогам одного из заседаний с членами правительства", — сообщается на сайте.