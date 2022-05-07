Манвел Мажонц проверил готовность к вводу в работу водопроводных очистных сооружений в селе Новокули. Объект состоит из блочно-модульных зданий, которые включают в себя станции дисковой фильтрации и УФ-обеззараживания, здание для электролизной установки с операторской и резервуаров чистой воды. Также размещена автоматическая насосная станция второго подъема мощностью 650 м3/час, способная обеспечить подачу воду клиентам с учетом неравномерности водоразбора.
Как заявляют подрядчики, технология фильтрования позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей следующих населенных пунктов субъекта: Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево и Новокули. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства региона.