ЗАМАНА - Новые очистные сооружения и детские сады строятся в переселенческом Новолакском районе

Новые очистные сооружения и детские сады строятся в переселенческом Новолакском районе

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07 мая, 2022. Суббота 02:48
Новые очистные сооружения и детские сады строятся в переселенческом Новолакском районе

Первый заместитель премьер-министра республики Манвел Мажонц вчера, 6 мая, в рамках рабочего визита в переселенческий Новолакский район осмотрел строящиеся и на данный момент работающие социальные объекты.

Новые очистные сооружения и детские сады строятся в переселенческом Новолакском районе
Политика

Манвел Мажонц проверил готовность к вводу в работу водопроводных очистных сооружений в селе Новокули. Объект состоит из блочно-модульных зданий, которые включают в себя станции дисковой фильтрации и УФ-обеззараживания, здание для электролизной установки с операторской и резервуаров чистой воды. Также размещена автоматическая насосная станция второго подъема мощностью 650 м3/час, способная обеспечить подачу воду клиентам с учетом неравномерности водоразбора.

Как заявляют подрядчики, технология фильтрования позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей следующих населенных пунктов субъекта: Ахар, Шушия, Новочуртах, Дучи, Гамиях, Тухчар, Новолакское, Чапаево и Новокули. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства региона.

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