Премьер передал фронтовику поздравления от руководителя региона Сергея Меликова и вручил подарки.

В ходе разговора Ильяс Казиханов поделился воспоминаниями о военном периоде, а также о послевоенной работе, связанной с культурой и сельским хозяйством.

«Когда-то я работал главным агрономом Минсельхоза региона, поэтому особенно приятно, что сегодня поздравлять меня приехал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, работавший в прошлом руководителем министерства сельского хозяйства», — заявил Казиханов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.