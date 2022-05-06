ЗАМАНА - Премьер-министр РД поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Казиханова с Днём Победы

Премьер-министр РД поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Казиханова с Днём Победы

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06 мая, 2022. Пятница 13:51
Премьер-министр РД поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Казиханова с Днём Победы
Перед Днем Победы, 6 мая, премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов навестил ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Батырхановича Казиханова, который живет в Махачкале.
Премьер-министр РД поздравил ветерана Великой Отечественной войны Ильяса Казиханова с Днём Победы
Политика

Премьер передал фронтовику поздравления от руководителя региона Сергея Меликова и вручил подарки.

В ходе разговора Ильяс Казиханов поделился воспоминаниями о военном периоде, а также о послевоенной работе, связанной с культурой и сельским хозяйством.

«Когда-то я работал главным агрономом Минсельхоза региона, поэтому особенно приятно, что сегодня поздравлять меня приехал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, работавший в прошлом руководителем министерства сельского хозяйства», — заявил Казиханов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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