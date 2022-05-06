ЗАМАНА - Глава Дагестана встретился с новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым

Глава Дагестана встретился с новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым

Автор
06 мая, 2022. Пятница 12:52
Глава Дагестана встретился с новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым

Вчера, 5 мая, руководитель РД Сергей Меликов провёл встречу с новым гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым.

Глава Дагестана встретился с новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым
Политика

На встрече они обсудили меры по совершенствованию работы газовой сферы республики, отдельно уделив внимание реализации социальной догазификации.

Поприветствовав в республике нового главу корпорации, руководитель Дагестана заметил, что регион сегодня является местом притяжения туристов и в этом отношении важно решение существующих проблем, в том числе по газоснабжению. Их решение позволит привлечь крупные инвестиции, которые будут развивать экономику. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top