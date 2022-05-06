Глава Дагестана встретился с новым гендиректором «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым

На встрече они обсудили меры по совершенствованию работы газовой сферы республики, отдельно уделив внимание реализации социальной догазификации.

Поприветствовав в республике нового главу корпорации, руководитель Дагестана заметил, что регион сегодня является местом притяжения туристов и в этом отношении важно решение существующих проблем, в том числе по газоснабжению. Их решение позволит привлечь крупные инвестиции, которые будут развивать экономику. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.