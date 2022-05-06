Темами собрания стали работа представительств региона в субъектах страны и развитие межрегиональных связей. Премьер отметил, что работе представительств региона в субъектах России особое внимание уделяет руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Абдулмуслимов отметил важную роль представителей Дагестана в регионах во всестороннем укреплении взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с субъектами. Представителями РД, по словам премьер-министра, осуществляется работа по созданию положительного имиджа республики. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.