ЗАМАНА - Работа представительств Дагестана в регионах РФ будет активизирована

Работа представительств Дагестана в регионах РФ будет активизирована

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06 мая, 2022. Пятница 08:25
Работа представительств Дагестана в регионах РФ будет активизирована
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 5 мая, встретился с представителями Дагестана и представителями Правительства республики в регионах России.
Работа представительств Дагестана в регионах РФ будет активизирована
Политика

Темами собрания стали работа представительств региона в субъектах страны и развитие межрегиональных связей. Премьер отметил, что работе представительств региона в субъектах России особое внимание уделяет руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Абдулмуслимов отметил важную роль представителей Дагестана в регионах во всестороннем укреплении взаимовыгодных торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с субъектами. Представителями РД, по словам премьер-министра, осуществляется работа по созданию положительного имиджа республики. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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