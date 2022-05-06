Руководители органов власти региона прошли обучение по противодействию терроризму

«Семинар связан с той политической ситуацией, за которой мы наблюдаем на данный момент в субъектах России. Организация подобного семинара на благословенной земле Дагестана вдвойне актуальна, так как именно наш регион всей грудью оказал террористам заметный отпор», — заметил Вагип Абдрашитов. Мероприятие было направлено на обновление теоретических знаний и практических навыков лидеров государственных органов в области противодействия идеологии терроризма. Участники образовательной программы прослушали лекции, которые были посвящены отечественной общегосударственной системе противодействия терроризму и антитеррористическому законодательству.