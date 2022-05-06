«Семинар связан с той политической ситуацией, за которой мы наблюдаем на данный момент в субъектах России. Организация подобного семинара на благословенной земле Дагестана вдвойне актуальна, так как именно наш регион всей грудью оказал террористам заметный отпор», — заметил Вагип Абдрашитов. Мероприятие было направлено на обновление теоретических знаний и практических навыков лидеров государственных органов в области противодействия идеологии терроризма. Участники образовательной программы прослушали лекции, которые были посвящены отечественной общегосударственной системе противодействия терроризму и антитеррористическому законодательству.
Руководители органов власти региона прошли обучение по противодействию терроризму
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 08:07
Лидеры министерств и ведомств поучаствовали в семинаре-практикуме на тему «Организация деятельности органов исполнительной власти по реализации функций по противодействию терроризму».
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