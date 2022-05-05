ЗАМАНА - Руководитель РД наградил дагестанцев-участников спецоперации в Украине

Руководитель РД наградил дагестанцев-участников спецоперации в Украине

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05 мая, 2022. Четверг 16:11
Руководитель РД наградил дагестанцев-участников спецоперации в Украине

Руководитель РД Сергей Меликов сегодня, 5 мая, на площадке каспийского ОМОН Управления Росгвардии по региону вручил награды военным, которые участвовали в специальной военной операции на территории Украины.

Руководитель РД наградил дагестанцев-участников спецоперации в Украине
Политика

Перед стартом церемонии награждения Александр Орехов поблагодарил личный состав за успешно выполненные боевые цели: «Вы, как истинные сыны Дагестана, как настоящие герои, с честью и храбростью выполнили свой воинский долг. Отдельно отмечу работу командирского состава и хочу поблагодарить вас за то, что качественно провели выполнение боевых целей, за то, что сохранили и привезли личный состав в родную республику. К сожалению, не обошлось и без потерь, но я могу с уверенностью отметить, что все наши погибшие герои навсегда остаются с нами и в наших сердцах, пока мы о них помним, пока мы их чтим». В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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