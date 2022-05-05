Перед стартом церемонии награждения Александр Орехов поблагодарил личный состав за успешно выполненные боевые цели: «Вы, как истинные сыны Дагестана, как настоящие герои, с честью и храбростью выполнили свой воинский долг. Отдельно отмечу работу командирского состава и хочу поблагодарить вас за то, что качественно провели выполнение боевых целей, за то, что сохранили и привезли личный состав в родную республику. К сожалению, не обошлось и без потерь, но я могу с уверенностью отметить, что все наши погибшие герои навсегда остаются с нами и в наших сердцах, пока мы о них помним, пока мы их чтим». В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Руководитель РД наградил дагестанцев-участников спецоперации в Украине
- Автор Дарья
- 05 мая, 2022. Четверг 16:11
Руководитель РД Сергей Меликов сегодня, 5 мая, на площадке каспийского ОМОН Управления Росгвардии по региону вручил награды военным, которые участвовали в специальной военной операции на территории Украины.
Последнее от Дарья
- В ДТП с внедорожником в Махачкале пострадал 6-летний ребенок
- В преддверии Дня Победы обсуждена подготовка к проведению праздничных мероприятий
- Масштабная историческая военная драма «Аманат» выходит в кинотеатрах страны
- В Дагестане около 150 000 детей стали участниками футбольной школьной лиги
- Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу стартовали 30 апреля