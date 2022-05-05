Руководитель РД наградил дагестанцев-участников спецоперации в Украине

Перед стартом церемонии награждения Александр Орехов поблагодарил личный состав за успешно выполненные боевые цели: «Вы, как истинные сыны Дагестана, как настоящие герои, с честью и храбростью выполнили свой воинский долг. Отдельно отмечу работу командирского состава и хочу поблагодарить вас за то, что качественно провели выполнение боевых целей, за то, что сохранили и привезли личный состав в родную республику. К сожалению, не обошлось и без потерь, но я могу с уверенностью отметить, что все наши погибшие герои навсегда остаются с нами и в наших сердцах, пока мы о них помним, пока мы их чтим». В память о погибших военнослужащих была объявлена минута молчания. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.