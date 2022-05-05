В преддверии Дня Победы обсуждена подготовка к проведению праздничных мероприятий

Главная их часть пройдет в Махачкале и Каспийске. По традиции 9 мая пройдет возложение цветов к памятнику Воину-освободителю и на воинском кладбище в Махачкале, военный парад в Каспийске, посещение ветеранов Великой Отечественной войны на дому и Всероссийская акция «Бессмертный полк».

Как заявил вице-премьер региона Муслим Телякавов, шествие Бессмертного полка будет проходить во всех городских округах и муниципальных районах региона и, предположительно, охватит не менее 300 000 дагестанцев. Только в Махачкале в акции поучаствует более 200 добровольцев, которые на данный момент проходят специальное обучение. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.