В Дагестане торжественно стартовала акция «Знамя Победы»

В празднике поучаствовал руководитель региона Сергей Меликов, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, юнармейцы, воинские подразделения, следопыты ТОКСа, а также сотрудники органов власти субъекта, общественных, молодежных и студенческих групп.

Обращаясь к участникам мероприятия, Меликов поздравил всех с наступающим Днем Победы. Стоит напомнить, что региональная акция «Знамя Победы» будет идти до 10 мая во всех городах и районах республики. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.