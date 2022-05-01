ЗАМАНА - В Дагестане торжественно стартовала акция «Знамя Победы»

В Дагестане торжественно стартовала акция «Знамя Победы»

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01 мая, 2022. Воскресенье 02:25
В Дагестане торжественно стартовала акция «Знамя Победы»

Вчера, 30 апреля, на главной площади Каспийска торжественно началась региональная акция «Знамя Победы».

В Дагестане торжественно стартовала акция «Знамя Победы»
Политика

В празднике поучаствовал руководитель региона Сергей Меликов, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, юнармейцы, воинские подразделения, следопыты ТОКСа, а также сотрудники органов власти субъекта, общественных, молодежных и студенческих групп.

Обращаясь к участникам мероприятия, Меликов поздравил всех с наступающим Днем Победы. Стоит напомнить, что региональная акция «Знамя Победы» будет идти до 10 мая во всех городах и районах республики. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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