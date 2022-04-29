Сергей Меликов осмотрел строящийся туристический комплекс «Мугинское подворье»

Руководитель РД побывал на участке, где строится туристический комплекс «Мугинское подворье» в Акушинском районе, информирует телеграм-канал Администрации Главы региона.

Данный частный инвестиционный проект, который представляет собой комплекс зданий и парковых зон, выполнен в этническом стиле. Тут запланировано открытие объектов общепита, музея, мастерских по декоративному искусству республики, сувенирной лавки, маленького отеля, хостела и парковой зоны.

На территории комплекса, кроме семейного отдыха, можно будет организовывать культурные, образовательные мероприятия, лекции и конференции.

Гости региона смогут получить в комплексе сведения по всем туристическим маршрутам и достопримечательностям Дагестана.