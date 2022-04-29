Сергею Меликову сообщили, что в самой больнице находится семь отделений и во всех необходимо провести капитальный ремонт. В течение трех лет, несмотря на недостаток средств на капремонт, осуществляется текущий. Как заметил главный врач Левашинской ЦРБ Патимат Абдурашидова, в марте минувшего года начал работать КТ-аппарат. Его используют жители Левашинского, Лакского и Акушинского районов. Также она рассказала о планах благоустроить территории, которые прилегают к больнице. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов ознакомился с работой медицинских учреждений в Левашинском районе
- Автор Дарья
- 29 апреля, 2022. Пятница 15:45
В рамках поездки в Левашинский район Сергей Меликов и руководитель Минздрава региона Татьяна Беляева осмотрели здание районной больницы и поликлиники села Леваши.
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