Начиная мероприятие, руководитель региона Сергей Меликов поприветствовал участников собрания и заметил, что это уже третья по счету встреча в серии обучающих лекций, на которых расширенным составом, с привлечением специалистов, обсуждаются самые важные для субъекта проблемы: «лидеры органов власти, руководители муниципалитетов получают здесь обратную связь, обсуждают различные пути развития отраслей исходя из складывающейся на местах обстановки, совместно формируют стратегию действий по каждой конкретной области». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Под руководством Сергея Меликова обсуждены вопросы модернизации здравоохранения и развития медицины в Дагестане
- Автор Дарья
- 29 апреля, 2022. Пятница 13:18
Вчера, 28 апреля, прошла региональная конференция-семинар «Модернизация здравоохранения и развитие медицины в РД», в рамках которой были обсуждены важные вопросы сферы, проблемы здравоохранения и способы их решения.
Последнее от Дарья
- В Дагестане пройдет Всероссийская акция «Парад у дома ветерана»
- В Дагестане 4 мая станет выходным в связи с празднованием Ураза-байрам
- Дагестанские легкоатлеты-инвалиды добыли 13 медалей на Всероссийских соревнованиях в Сочи
- Российские космонавты вынесли в открытый космос копию Знамени Победы
- Слепые дагестанские футболисты победили на Кубке РФС