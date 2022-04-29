Под руководством Сергея Меликова обсуждены вопросы модернизации здравоохранения и развития медицины в Дагестане

Вчера, 28 апреля, прошла региональная конференция-семинар «Модернизация здравоохранения и развитие медицины в РД», в рамках которой были обсуждены важные вопросы сферы, проблемы здравоохранения и способы их решения.

Начиная мероприятие, руководитель региона Сергей Меликов поприветствовал участников собрания и заметил, что это уже третья по счету встреча в серии обучающих лекций, на которых расширенным составом, с привлечением специалистов, обсуждаются самые важные для субъекта проблемы: «лидеры органов власти, руководители муниципалитетов получают здесь обратную связь, обсуждают различные пути развития отраслей исходя из складывающейся на местах обстановки, совместно формируют стратегию действий по каждой конкретной области». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.