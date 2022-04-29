Глава Дагестана возобновил деятельность правительственной комиссии по вопросам нелегального строительства

Подчеркнув важность определения последующей судьбы таких домов, построенных с нарушением требований градостроительства, Сергей Меликов напомнил, что ранее указанные дома уже были изучены специализированной командой – ФАУ «РосКапСтрой». Осуществлено инструментальное обследование и определена оценка их технического состояния. «Данная работа крайне важна для людей, для региона и его имиджа. Причем важно не только работать над вовлечением в оборот вышеназванных зданий, но и не допускать пополнения этого перечня новыми нелегально построенными домами», – отметил руководитель субъекта. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.