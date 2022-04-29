ЗАМАНА - Глава Дагестана возобновил деятельность правительственной комиссии по вопросам нелегального строительства

Глава Дагестана возобновил деятельность правительственной комиссии по вопросам нелегального строительства

Автор
29 апреля, 2022. Пятница 08:16
Глава Дагестана возобновил деятельность правительственной комиссии по вопросам нелегального строительства

Руководитель РД Сергей Меликов провел вчера, 28 апреля, собрание Правительственной комиссии по выработке предложений о возможности приведения нелегально появившихся на территории субъекта многоквартирных зданий в соответствие с установленными законодательством правилами.

Глава Дагестана возобновил деятельность правительственной комиссии по вопросам нелегального строительства
Политика

Подчеркнув важность определения последующей судьбы таких домов, построенных с нарушением требований градостроительства, Сергей Меликов напомнил, что ранее указанные дома уже были изучены специализированной командой – ФАУ «РосКапСтрой». Осуществлено инструментальное обследование и определена оценка их технического состояния. «Данная работа крайне важна для людей, для региона и его имиджа. Причем важно не только работать над вовлечением в оборот вышеназванных зданий, но и не допускать пополнения этого перечня новыми нелегально построенными домами», – отметил руководитель субъекта. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 41 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top