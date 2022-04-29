ЗАМАНА - Руководитель РД продолжает встречаться с родными погибших военнослужащих

Руководитель РД продолжает встречаться с родными погибших военнослужащих

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29 апреля, 2022. Пятница 08:12
Руководитель РД продолжает встречаться с родными погибших военнослужащих

Руководитель РД Сергей Меликов организовал очередную встречу с родственниками дагестанцев, которые отдали жизнь при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. ⠀

Руководитель РД продолжает встречаться с родными погибших военнослужащих
Политика

Перед началом мероприятия лидер республики и представители региональных органов власти возложили цветы к портретам героев.⠀ В завершение встречи Меликов поговорил с каждым из присутствующих, принял их просьбы и пожелания. ⠀ Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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