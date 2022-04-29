Руководитель РД продолжает встречаться с родными погибших военнослужащих

Руководитель РД Сергей Меликов организовал очередную встречу с родственниками дагестанцев, которые отдали жизнь при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. ⠀

Перед началом мероприятия лидер республики и представители региональных органов власти возложили цветы к портретам героев.⠀ В завершение встречи Меликов поговорил с каждым из присутствующих, принял их просьбы и пожелания. ⠀ Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.