ЗАМАНА - Более 30 000 дагестанских детей отдохнут в детских лагерях в 2022 году

Более 30 000 дагестанских детей отдохнут в детских лагерях в 2022 году

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29 апреля, 2022. Пятница 01:10
Более 30 000 дагестанских детей отдохнут в детских лагерях в 2022 году

Организацию оздоровительной кампании в текущем году обсудили вчера, 28 апреля, на собрании Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в Дагестане.

Более 30 000 дагестанских детей отдохнут в детских лагерях в 2022 году
Политика

«Основная цель – обеспечить работу детских оздоровительных лагерей в соответствии со всеми правилами, организовать максимальный охват детей в рамках существующего бюджета. В 2022 году, по сравнению с 2021, на 50 процентов увеличены объёмы финансирования, соответственно есть возможность увеличить число детей, которые получат бесплатный летний отдых. Мы планируем, что в этом году заработают 126 детских лагерей, из них 26 на площадке загородных стационарных оздоровительных учреждений и 100 с дневным пребыванием, которые будут работать на площадках общеобразовательных организаций. Мы собираемся охватить в текущем году более 30 000 детей, что на 12 000 больше, чем в минувшем году», – проинформировал заместитель премьер-министра региона Муслим Телякавов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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