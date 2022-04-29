Более 30 000 дагестанских детей отдохнут в детских лагерях в 2022 году

«Основная цель – обеспечить работу детских оздоровительных лагерей в соответствии со всеми правилами, организовать максимальный охват детей в рамках существующего бюджета. В 2022 году, по сравнению с 2021, на 50 процентов увеличены объёмы финансирования, соответственно есть возможность увеличить число детей, которые получат бесплатный летний отдых. Мы планируем, что в этом году заработают 126 детских лагерей, из них 26 на площадке загородных стационарных оздоровительных учреждений и 100 с дневным пребыванием, которые будут работать на площадках общеобразовательных организаций. Мы собираемся охватить в текущем году более 30 000 детей, что на 12 000 больше, чем в минувшем году», – проинформировал заместитель премьер-министра региона Муслим Телякавов. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.