«В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституции РД назначить Абдулмуталибова Наримана Шамсудиновича заместителем премьер-министра региона», – говорится в указе.
В прошлом Абдулмуталибов руководил Сулейман-Стальским районом субъекта.
Нариман Абдулмуталибов занял пост заместителя премьер-министра РД. Советующее постановление подписал руководитель региона Сергей Меликов.
«В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституции РД назначить Абдулмуталибова Наримана Шамсудиновича заместителем премьер-министра региона», – говорится в указе.
В прошлом Абдулмуталибов руководил Сулейман-Стальским районом субъекта.
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