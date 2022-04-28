ЗАМАНА - Назначен новый заместитель Председателя Правительства Дагестана

Назначен новый заместитель Председателя Правительства Дагестана

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28 апреля, 2022. Четверг 11:41
Назначен новый заместитель Председателя Правительства Дагестана

Нариман Абдулмуталибов занял пост заместителя премьер-министра РД. Советующее постановление подписал руководитель региона Сергей Меликов.

Назначен новый заместитель Председателя Правительства Дагестана
Политика

«В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Конституции РД назначить Абдулмуталибова Наримана Шамсудиновича заместителем премьер-министра региона», – говорится в указе.

В прошлом Абдулмуталибов руководил Сулейман-Стальским районом субъекта.

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