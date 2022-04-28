В прошлом Аджеков руководил Ногайским районом.
Мухтарбий Аджеков занял пост главы Минсельхоза РД
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2022. Четверг 11:38
Должность руководителя министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана занял Мухтарбий Аджеков. Постановление об этом подписал лидер региона Сергей Меликов.
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