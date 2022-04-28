В совещании поучаствовали сотрудники профильных министерств и ведомств, республиканского штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в Дагестане и мэрии Махачкалы.

В рамках собрания они обсудили вопросы обеспечения безопасности, удобного переезда для участников шествия и врачебной помощи при необходимости.

Начиная заседание, вице-премьер поприветствовал всех участников и заметил, что организация шествия «Бессмертного полка» является одной из ключевых традиций празднования в России Дня Победы. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.