ЗАМАНА - Шествие «Бессмертного полка» в Дагестане пройдет в традиционном формате

Шествие «Бессмертного полка» в Дагестане пройдет в традиционном формате

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28 апреля, 2022. Четверг 08:22
Шествие «Бессмертного полка» в Дагестане пройдет в традиционном формате
Вчера, 27 апреля, под руководством заместителя премьер-министра РД Муслима Телякавова прошло собрание на тему организации и проведения в Махачкале шествия Всероссийской акции «Бессмертный полк».
Шествие «Бессмертного полка» в Дагестане пройдет в традиционном формате
Политика

В совещании поучаствовали сотрудники профильных министерств и ведомств, республиканского штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» в Дагестане и мэрии Махачкалы.  

В рамках собрания они обсудили вопросы обеспечения безопасности, удобного переезда для участников шествия и врачебной помощи при необходимости.

Начиная заседание, вице-премьер поприветствовал всех участников и заметил, что организация шествия «Бессмертного полка» является одной из ключевых традиций празднования в России Дня Победы. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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