Начиная заседание, лидер республики заметил, что экзаменационная кампания требует эффективного межведомственного сотрудничества с участием силовых структур, технических служб, медицинских организаций, районных и городских администраций.
«Наша общая цель – достойно провести работу, обеспечить все условия, дабы экзамены прошли на самом высоком уровне: честно, объективно, чтобы в полной мере были исполнены принципы равенства и доступности. Надеюсь, что имевшие место в прошлом проблемы и упущения были изучены, дабы не повторяться в будущем», — заметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.