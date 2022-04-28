Готовность к проведению государственной итоговой аттестации в 2022 году обсудили под руководством Сергея Меликова

Руководитель РД Сергей Меликов провел собрание, в ходе которого обсуждались вопросы подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в регионе в текущем году.

Начиная заседание, лидер республики заметил, что экзаменационная кампания требует эффективного межведомственного сотрудничества с участием силовых структур, технических служб, медицинских организаций, районных и городских администраций.

«Наша общая цель – достойно провести работу, обеспечить все условия, дабы экзамены прошли на самом высоком уровне: честно, объективно, чтобы в полной мере были исполнены принципы равенства и доступности. Надеюсь, что имевшие место в прошлом проблемы и упущения были изучены, дабы не повторяться в будущем», — заметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.