Глава Дагестана провел Координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Собравшиеся обсудили дополнительные меры по защите детей и подростков от криминала, по предотвращению их участия в противоправной деятельности, в том числе экстремистского и террористического характера.

Деятельность эта идет в рамках реализации «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» в области образования и молодежной политики. С этой целью в субъекте принят и реализуется ряд госпрограмм.

В этих областях, как заявляет руководитель республики, может и все время должна осуществляться работа по защите юного поколения от негативного влияния. При этом потенциал школ в этой работе нужно использовать в полной мере, отметил Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.