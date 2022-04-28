ЗАМАНА - Глава Дагестана провел Координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Глава Дагестана провел Координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

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28 апреля, 2022. Четверг 08:07
Глава Дагестана провел Координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе

Вчера, 27 апреля, руководитель РД Сергей Меликов провел собрание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Глава Дагестана провел Координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе
Политика

Собравшиеся обсудили дополнительные меры по защите детей и подростков от криминала, по предотвращению их участия в противоправной деятельности, в том числе экстремистского и террористического характера.

Деятельность эта идет в рамках реализации «Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года» в области образования и молодежной политики. С этой целью в субъекте принят и реализуется ряд госпрограмм.

В этих областях, как заявляет руководитель республики, может и все время должна осуществляться работа по защите юного поколения от негативного влияния. При этом потенциал школ в этой работе нужно использовать в полной мере, отметил Сергей Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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