ЗАМАНА - Махачкалинской школе будет присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Махачкалинской школе будет присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

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27 апреля, 2022. Среда 11:53
Махачкалинской школе будет присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Заместитель премьер-министра РД Муслим Телякавов вчера, 26 апреля, провел собрание Комиссии при руководителе региона по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных граждан, а также исторических событий в Дагестане.
Махачкалинской школе будет присвоено имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Политика

Темой совещания стало присвоение имени Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова СОШ № 42 города Махачкалы, которую он окончил.

Состав комиссии единодушно проголосовал за данное предложение. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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