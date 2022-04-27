Темой совещания стало присвоение имени Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова СОШ № 42 города Махачкалы, которую он окончил.
Состав комиссии единодушно проголосовал за данное предложение. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Темой совещания стало присвоение имени Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова СОШ № 42 города Махачкалы, которую он окончил.
Состав комиссии единодушно проголосовал за данное предложение. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
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