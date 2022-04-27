ЗАМАНА - Заседание Правительственной комиссии по проблемам русскоязычного населения прошло в Дагестане

Заседание Правительственной комиссии по проблемам русскоязычного населения прошло в Дагестане

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27 апреля, 2022. Среда 08:04
Заседание Правительственной комиссии по проблемам русскоязычного населения прошло в Дагестане
Собрание Правительственной комиссии Дагестана по проблемам русскоязычного населения прошло вчера, 26 апреля, под руководством заместителя премьер-министра региона Рамазана Джафарова.
Заседание Правительственной комиссии по проблемам русскоязычного населения прошло в Дагестане
Политика

На совещании была обсуждена тема работы ГБУ региона «Республиканский центр русского языка и культуры» Миннаца по созданию межнационального общения, дружбы и сплоченности дагестанских народов, реализации важных направлений государственной нацполитики.

Так, в республике проходят культурно-просветительские экспедиции «Истоки братства русского и дагестанских народов». Данное мероприятие прошло в 13 муниципалитетах региона, среди которых были следующие: Кизлярский, Тарумовский, Карабудахкентский районы и так далее. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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