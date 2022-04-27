Заседание Правительственной комиссии по проблемам русскоязычного населения прошло в Дагестане
- Автор Дарья
- 27 апреля, 2022. Среда 08:04
На совещании была обсуждена тема работы ГБУ региона «Республиканский центр русского языка и культуры» Миннаца по созданию межнационального общения, дружбы и сплоченности дагестанских народов, реализации важных направлений государственной нацполитики.
Так, в республике проходят культурно-просветительские экспедиции «Истоки братства русского и дагестанских народов». Данное мероприятие прошло в 13 муниципалитетах региона, среди которых были следующие: Кизлярский, Тарумовский, Карабудахкентский районы и так далее. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
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