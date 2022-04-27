Собрание Правительственной комиссии Дагестана по проблемам русскоязычного населения прошло вчера, 26 апреля, под руководством заместителя премьер-министра региона Рамазана Джафарова.

На совещании была обсуждена тема работы ГБУ региона «Республиканский центр русского языка и культуры» Миннаца по созданию межнационального общения, дружбы и сплоченности дагестанских народов, реализации важных направлений государственной нацполитики.



Так, в республике проходят культурно-просветительские экспедиции «Истоки братства русского и дагестанских народов». Данное мероприятие прошло в 13 муниципалитетах региона, среди которых были следующие: Кизлярский, Тарумовский, Карабудахкентский районы и так далее. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.