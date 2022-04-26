ЗАМАНА - Сергей Меликов ориентировал органы власти на поддержку местных производителей

Сергей Меликов ориентировал органы власти на поддержку местных производителей

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26 апреля, 2022. Вторник 09:09
Сергей Меликов ориентировал органы власти на поддержку местных производителей

Вчера, 25 апреля, на очередном собрании оперштаба по обеспечению устойчивости развития республиканской экономики обсуждалась тема обеспечения горячим питанием детей в 1–4 классах в государственных и муниципальных школах Дагестана.

Сергей Меликов ориентировал органы власти на поддержку местных производителей
Политика

По договору между Минпросвещения России и Правительством Дагестана общий объем на организацию горячего питания в текущем году – более 2 млрд рублей при расчете числа учебных дней для первого класса – 158 дней, для 2-4 классов – 197 дней. В ходе обсуждения руководитель региона поручил Минсельхозпроду и Минпромторгу республики осуществить анализ, где и какая конкретно продукция приобретается для организации горячего питания и подготовить идеи для локализации производства продуктов, нужных для организации питания детей. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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