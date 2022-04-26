Как заявил Абдулмуслимов, в последние годы авиационное сообщение региона развивается высокими темпами. Это связывают с привлечением новых компаний, формированием выгодных условий для них, обеспечением необходимого уровня безопасности и качества обслуживания в аэропорту столицы республики. По завершении пресс-конференции Председатель Правительства РД совместно с делегацией осмотрел самолет SSJ100 авиакомпании Red Wings, который и будет базироваться в аэропорту Махачкалы. Первый рейс лайнера прошел уже вчера. А сегодня он полетит в Ургенч. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Премьер-министр РД: «Базировка “Red Wings” в аэропорту Махачкалы будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании»
- Автор Дарья
- 26 апреля, 2022. Вторник 08:16
Авиакомпания Red Wings стала первой базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы. Об этом проинформировал вчера, 25 апреля, на пресс-конференции в аэропорту премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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