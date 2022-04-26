ЗАМАНА - Премьер-министр РД: «Базировка “Red Wings” в аэропорту Махачкалы будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании»

Премьер-министр РД: «Базировка “Red Wings” в аэропорту Махачкалы будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании»

Автор
26 апреля, 2022. Вторник 08:16
Премьер-министр РД: «Базировка “Red Wings” в аэропорту Махачкалы будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании»

Авиакомпания Red Wings стала первой базовой авиакомпанией аэропорта Махачкалы. Об этом проинформировал вчера, 25 апреля, на пресс-конференции в аэропорту премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Премьер-министр РД: «Базировка “Red Wings” в аэропорту Махачкалы будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании»
Политика

Как заявил Абдулмуслимов, в последние годы авиационное сообщение региона развивается высокими темпами. Это связывают с привлечением новых компаний, формированием выгодных условий для них, обеспечением необходимого уровня безопасности и качества обслуживания в аэропорту столицы республики. По завершении пресс-конференции Председатель Правительства РД совместно с делегацией осмотрел самолет SSJ100 авиакомпании Red Wings, который и будет базироваться в аэропорту Махачкалы. Первый рейс лайнера прошел уже вчера. А сегодня он полетит в Ургенч. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 60 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top