Премьер-министр РД: «Базировка “Red Wings” в аэропорту Махачкалы будет поддерживать рост маршрутной сети авиакомпании»

Как заявил Абдулмуслимов, в последние годы авиационное сообщение региона развивается высокими темпами. Это связывают с привлечением новых компаний, формированием выгодных условий для них, обеспечением необходимого уровня безопасности и качества обслуживания в аэропорту столицы республики. По завершении пресс-конференции Председатель Правительства РД совместно с делегацией осмотрел самолет SSJ100 авиакомпании Red Wings, который и будет базироваться в аэропорту Махачкалы. Первый рейс лайнера прошел уже вчера. А сегодня он полетит в Ургенч. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.