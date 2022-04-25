ЗАМАНА - Ибрагим Ибрагимов утвержден главой Минприроды Дагестана

Ибрагим Ибрагимов утвержден главой Минприроды Дагестана

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25 апреля, 2022. Понедельник 12:04
Ибрагим Ибрагимов утвержден главой Минприроды Дагестана

Ибрагим Ибрагимов занял пост руководителя Минприроды Дагестана. Соответствующее постановление подписал лидер региона Сергей Меликов.

Ибрагим Ибрагимов утвержден главой Минприроды Дагестана
Политика

Стоит напомнить, что с конца февраля Ибрагимов руководил министерством природы республики в статусе врио. До этого он был начальником организационно-проектного управления администрации лидера Дагестана.

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