Стоит напомнить, что с конца февраля Ибрагимов руководил министерством природы республики в статусе врио. До этого он был начальником организационно-проектного управления администрации лидера Дагестана.
Ибрагим Ибрагимов утвержден главой Минприроды Дагестана
- Автор Дарья
- 25 апреля, 2022. Понедельник 12:04
Ибрагим Ибрагимов занял пост руководителя Минприроды Дагестана. Соответствующее постановление подписал лидер региона Сергей Меликов.
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