Сергей Меликов провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы

Меликов отметил, что, несмотря на деструктивные попытки западных стран повлиять на общественно-политическую ситуацию в России, президентом страны Владимиром Путиным принято решение об организации праздничных мероприятий и военных парадов. С учётом снижения угроз эпидемии решено провести в текущем году акцию «Бессмертный полк» в очном режиме.

«Это важное событие, влияющее не только на общественную жизнь, но и предоставляющее возможность гражданам публично гордиться теми, кто ушел, защищая отечество», – подчеркнул Меликов и добавил, что в рамках акции почтят также память погибших героев в ходе специальной военной операции в Украине. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.