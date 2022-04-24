ЗАМАНА - Сергей Меликов провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы

Сергей Меликов провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы

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24 апреля, 2022. Воскресенье 01:30
Сергей Меликов провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы

Руководитель РД Сергей Меликов вчера, 23 апреля, провел собрание на тему организации мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Сергей Меликов провел совещание по подготовке к празднованию Дня Победы
Политика

Меликов отметил, что, несмотря на деструктивные попытки западных стран повлиять на общественно-политическую ситуацию в России, президентом страны Владимиром Путиным принято решение об организации праздничных мероприятий и военных парадов. С учётом снижения угроз эпидемии решено провести в текущем году акцию «Бессмертный полк» в очном режиме.

«Это важное событие, влияющее не только на общественную жизнь, но и предоставляющее возможность гражданам публично гордиться теми, кто ушел, защищая отечество», – подчеркнул Меликов и добавил, что в рамках акции почтят также память погибших героев в ходе специальной военной операции в Украине. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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