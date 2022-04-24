ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих

Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих

Автор
24 апреля, 2022. Воскресенье 01:00
Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих

Вчера, 23 апреля, прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Лидер республики и сотрудники региональных органов власти, ответственные за организацию поддержки семей, возложили цветы к портретам героев.

Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих
Политика

Выразив искренние соболезнования родным военнослужащих, Глава РД подчеркнул, что в это сложное время на переднем крае защиты отечества встали и сыны Дагестана, выполняющие историческую цель по сохранению целостности страны. О принятых на федеральном и республиканском уровнях мерах поддержки, алгоритмах ее оказания проинформировали военный комиссар региона Дайтбег Мустафаев и лидер Минтруда Абдурахман Махмудов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана. 

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top