Выразив искренние соболезнования родным военнослужащих, Глава РД подчеркнул, что в это сложное время на переднем крае защиты отечества встали и сыны Дагестана, выполняющие историческую цель по сохранению целостности страны. О принятых на федеральном и республиканском уровнях мерах поддержки, алгоритмах ее оказания проинформировали военный комиссар региона Дайтбег Мустафаев и лидер Минтруда Абдурахман Махмудов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих
- Автор Дарья
- 24 апреля, 2022. Воскресенье 01:00
Вчера, 23 апреля, прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Лидер республики и сотрудники региональных органов власти, ответственные за организацию поддержки семей, возложили цветы к портретам героев.
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