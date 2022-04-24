Сергей Меликов встретился с семьями погибших военнослужащих

Вчера, 23 апреля, прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова с членами семей дагестанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Лидер республики и сотрудники региональных органов власти, ответственные за организацию поддержки семей, возложили цветы к портретам героев.

Выразив искренние соболезнования родным военнослужащих, Глава РД подчеркнул, что в это сложное время на переднем крае защиты отечества встали и сыны Дагестана, выполняющие историческую цель по сохранению целостности страны. О принятых на федеральном и республиканском уровнях мерах поддержки, алгоритмах ее оказания проинформировали военный комиссар региона Дайтбег Мустафаев и лидер Минтруда Абдурахман Махмудов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.