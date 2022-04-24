ЗАМАНА - В Дагестане открыли новое здание Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы

В Дагестане открыли новое здание Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы

Автор
24 апреля, 2022. Воскресенье 00:57
В Дагестане открыли новое здание Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы

Вчера, 23 апреля, с участием руководителя РД Сергея Меликова в Махачкале торжественно открыли новое здание поисково-спасательного подразделения.

В Дагестане открыли новое здание Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы
Политика

Меликов высоко оценил деятельность ответственных служб по обеспечению безопасности жителей в чрезвычайных ситуациях. «Я уверен, что сформированные условия сильно облегчат полные самоотверженности, решительности и мужества рабочие дни спасателей, за плечами которых десятки спасенных людей», – заявил лидер региона. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

Прочитано 20 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top