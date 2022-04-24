Меликов высоко оценил деятельность ответственных служб по обеспечению безопасности жителей в чрезвычайных ситуациях. «Я уверен, что сформированные условия сильно облегчат полные самоотверженности, решительности и мужества рабочие дни спасателей, за плечами которых десятки спасенных людей», – заявил лидер региона. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
В Дагестане открыли новое здание Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы
- Автор Дарья
- 24 апреля, 2022. Воскресенье 00:57
Вчера, 23 апреля, с участием руководителя РД Сергея Меликова в Махачкале торжественно открыли новое здание поисково-спасательного подразделения.
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