Студенты ВШЭ представили Александру Новаку и Сергею Меликову проекты развития Каспийского туркластера

Александр Новак, предваряя диалог с участниками конкурса, предложил обменяться мнениями и идеями в целом по развитию республики. Глава региона со своей стороны поблагодарил молодых людей за творческий и патриотический подход к работе. Кейс-чемпионат прошел при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» совместно с Министерством экономического развития РФ и АО «КАВКАЗ.РФ». Молодежи предлагалось комплексно подойти к цели и создать собственную концепцию развития туризма в республике. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.