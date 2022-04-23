ЗАМАНА - Студенты ВШЭ представили Александру Новаку и Сергею Меликову проекты развития Каспийского туркластера

Студенты ВШЭ представили Александру Новаку и Сергею Меликову проекты развития Каспийского туркластера

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23 апреля, 2022. Суббота 00:31
Студенты ВШЭ представили Александру Новаку и Сергею Меликову проекты развития Каспийского туркластера

Вчера, 22 апреля, в Дербенте руководитель РД Сергей Меликов и заместитель премьер-министра РФ Александр Новак провели встречу с победителями кейс-чемпионата «Развитие туристского кластера на побережье Каспийского моря в Дагестане».

Студенты ВШЭ представили Александру Новаку и Сергею Меликову проекты развития Каспийского туркластера
Политика

Александр Новак, предваряя диалог с участниками конкурса, предложил обменяться мнениями и идеями в целом по развитию республики. Глава региона со своей стороны поблагодарил молодых людей за творческий и патриотический подход к работе. Кейс-чемпионат прошел при поддержке Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» совместно с Министерством экономического развития РФ и АО «КАВКАЗ.РФ». Молодежи предлагалось комплексно подойти к цели и создать собственную концепцию развития туризма в республике.  Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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