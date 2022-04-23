Заместитель премьер-министра региона Муслим Телякавов, в свою очередь, поблагодарил организаторов и подчеркнул важность организации подобных патриотических мероприятий.

«Георгиевская ленточка – это главный символ празднования Дня Победы, дань уважения и знак благодарности ветеранам.

Мы все с большим трепетом относимся к приближающемуся празднику, потому что практически в каждой семье есть свой герой и есть причина отмечать его.

И сегодня, как никогда важно сохранить память о подвигах наших предков - участников Великой Отечественной войны, которые освободили мир от фашизма и нацизма. Нам необходимо предотвратить попытки фальсификации исторических фактов, а это можно сделать, только изучая свою историю и передавая ее нашим детям», — заметил Телякавов.

Стоит добавить, что акция началась в регионе 20 апреля и до 9 мая будет проходить во всех муниципалитетах.