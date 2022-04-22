Как следует из указа, Меликов возложил на нового советника обязанности лидера аппарата Антинаркотической комиссии в республике.
В прошлом Герман Шахвеледов занимал пост главного эксперта юридического отдела администрации Докузпаринского района.
Руководитель РД Сергей Меликов назначил своим советником Германа Шахвеледова. Постановление об этом появилось на официальном сайте правовой информации региона.
Как следует из указа, Меликов возложил на нового советника обязанности лидера аппарата Антинаркотической комиссии в республике.
В прошлом Герман Шахвеледов занимал пост главного эксперта юридического отдела администрации Докузпаринского района.
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