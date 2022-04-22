ЗАМАНА - Сергей Меликов назначил себе нового советника

Сергей Меликов назначил себе нового советника

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22 апреля, 2022. Пятница 13:47
Сергей Меликов назначил себе нового советника

Руководитель РД Сергей Меликов назначил своим советником Германа Шахвеледова. Постановление об этом появилось на официальном сайте правовой информации региона.

Сергей Меликов назначил себе нового советника
Политика

Как следует из указа, Меликов возложил на нового советника обязанности лидера аппарата Антинаркотической комиссии в республике.

В прошлом Герман Шахвеледов занимал пост главного эксперта юридического отдела администрации Докузпаринского района.

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