Александр Новак и Сергей Меликов ответили на вопросы журналистов

По итогам проведенного вице-премьером РФ Александром Новаком и руководителем РД Сергеем Меликовым собрания на тему социально-экономического развития региона руководители ответили на вопросы СМИ.

Глава региона проинформировал о том, что власти субъекта прорабатывают возможность возведения всероссийского детского центра на берегу Каспийского моря.

На данный момент идет создание дизайн-проекта, на основании которого будут привлекаться инвесторы, заявил представителям СМИ Меликов.

«Сегодня регион обладает всеми возможностями для формирования не только республиканского, но и всероссийского детского центра на берегу Каспийского моря. Текущий год мы взяли на проработку данной перспективы. Если у нас все будет хорошо получаться, в том числе привлекать сюда внебюджетные источники, думаю, в 2023 году уже стартует его реализация», – отметил он. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.