ЗАМАНА - Александр Новак и Сергей Меликов ознакомились со вторым этапом реконструкции аэропорта «Уйташ»

Александр Новак и Сергей Меликов ознакомились со вторым этапом реконструкции аэропорта «Уйташ»

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22 апреля, 2022. Пятница 09:47
Александр Новак и Сергей Меликов ознакомились со вторым этапом реконструкции аэропорта «Уйташ»

Вчера, 21 апреля, в Дагестан прилетел заместитель премьер-министра РФ Александр Новак.

Александр Новак и Сергей Меликов ознакомились со вторым этапом реконструкции аэропорта «Уйташ»
Политика

Вице-премьера России в аэропорту Махачкалы встретил руководитель Дагестана Сергей Меликов. Расписание визита федерального руководителя рассчитано на 2 дня и включает в себя посещение различных объектов, в том числе строящихся, в Махачкале, Каспийске и Дербенте.

В начале Александр Новак и Сергей Меликов осмотрели ремонтируемый аэропорт «Уйташ».

В аэропорту проводят ремонт перрона и рулежных дорожек, возведение площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, новой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3200 метров и шириной 45 метров с тремя рулежными дорожками, аварийно-спасательной станции и очистных сооружений, а также строительство периметрового ограждения с техническими средствами охраны, патрульной дороги, контрольно-пропускного пункта и ряд других работ. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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