ЗАМАНА - Сергей Меликов и Александр Новак осмотрели завод стройматериалов в Дагестане

Сергей Меликов и Александр Новак осмотрели завод стройматериалов в Дагестане

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22 апреля, 2022. Пятница 01:51
Сергей Меликов и Александр Новак осмотрели завод стройматериалов в Дагестане

В ходе рабочего визита в Дагестан заместитель премьер-министра РФ Александр Новак вместе с лидером региона Сергеем Меликовым осмотрели строящийся на территории ТОСЭР Каспийска завод строительных материалов (ООО «КапиталИнвестПром»).

Сергей Меликов и Александр Новак осмотрели завод стройматериалов в Дагестане
Политика

Как заметил первый заместитель премьер-министра Дагестана Руслан Алиев, завод возводится в рамках большого проекта КапиталИнвестПрома по формированию целого комплекса компаний для производства строительных материалов, например, строительной извести, газобетонных блоков, сухих строительных смесей и кирпичей. Сергей Меликов же отметил, что в рамках планирования комплексного развития территорий крайне важно обеспечить регион собственными материалами. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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