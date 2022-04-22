Сергей Меликов и Александр Новак осмотрели завод стройматериалов в Дагестане

В ходе рабочего визита в Дагестан заместитель премьер-министра РФ Александр Новак вместе с лидером региона Сергеем Меликовым осмотрели строящийся на территории ТОСЭР Каспийска завод строительных материалов (ООО «КапиталИнвестПром»).

Как заметил первый заместитель премьер-министра Дагестана Руслан Алиев, завод возводится в рамках большого проекта КапиталИнвестПрома по формированию целого комплекса компаний для производства строительных материалов, например, строительной извести, газобетонных блоков, сухих строительных смесей и кирпичей. Сергей Меликов же отметил, что в рамках планирования комплексного развития территорий крайне важно обеспечить регион собственными материалами. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.