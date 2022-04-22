ЗАМАНА - Глава Дагестана: «Успех регионов закладывается в муниципалитетах»

Глава Дагестана: «Успех регионов закладывается в муниципалитетах»

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22 апреля, 2022. Пятница 00:46
Глава Дагестана: «Успех регионов закладывается в муниципалитетах»

Вчера, 21 апреля, в День местного самоуправления, руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал в расширенном собрании Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований региона».

Глава Дагестана: «Успех регионов закладывается в муниципалитетах»
Политика

В начале совещания Меликов положительно оценил деятельность Ассоциации и ее председателя – руководителя Кайтагского района Алима Темирбулатова, внимательно отслеживающего процессы, происходящие в регионе, и аккумулирующего актуальные цели для лидеров муниципалитетов.

«Совет муниципальных образований субъекта остается важным инструментом развития местного самоуправления, являясь представителем общих интересов муниципальных образований», – подчеркнул лидер республики. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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