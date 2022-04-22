В начале совещания Меликов положительно оценил деятельность Ассоциации и ее председателя – руководителя Кайтагского района Алима Темирбулатова, внимательно отслеживающего процессы, происходящие в регионе, и аккумулирующего актуальные цели для лидеров муниципалитетов.
«Совет муниципальных образований субъекта остается важным инструментом развития местного самоуправления, являясь представителем общих интересов муниципальных образований», – подчеркнул лидер республики. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.