Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод оценил работу электоральных экспертов и наблюдателей в Дагестане

В Дагестане фиксируется рост уровня работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов на выборах, подчеркнул член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, комментируя результаты своей рабочей поездки в регион.

«По результатам поездки в республику хочется отметить рост уровня работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов на выборах. Считаю важным внимание руководителя Дагестана Сергея Меликова к развитию институтов гражданского общества и СМИ. Совместная работа Ассоциации НОМ со специалистами и наблюдателями субъекта будет продолжена. Представителей региона мы всегда рады видеть на наших очных и дистанционных совещаниях», – заявил Брод.