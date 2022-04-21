«По результатам поездки в республику хочется отметить рост уровня работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов на выборах. Считаю важным внимание руководителя Дагестана Сергея Меликова к развитию институтов гражданского общества и СМИ. Совместная работа Ассоциации НОМ со специалистами и наблюдателями субъекта будет продолжена. Представителей региона мы всегда рады видеть на наших очных и дистанционных совещаниях», – заявил Брод.
Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод оценил работу электоральных экспертов и наблюдателей в Дагестане
- Автор Дарья
- 21 апреля, 2022. Четверг 15:47
В Дагестане фиксируется рост уровня работы общественных наблюдателей и электоральных экспертов на выборах, подчеркнул член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, комментируя результаты своей рабочей поездки в регион.
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