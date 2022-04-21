ЗАМАНА - Сергей Меликов и Джамал Алиев обсудили работу по защите прав человека в Дагестане

Сергей Меликов и Джамал Алиев обсудили работу по защите прав человека в Дагестане

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21 апреля, 2022. Четверг 08:12
Сергей Меликов и Джамал Алиев обсудили работу по защите прав человека в Дагестане

Вчера, 20 апреля, руководитель РД Сергей Меликов встретился с Уполномоченным по правам человека в Дагестане Джамалом Алиевым.

Сергей Меликов и Джамал Алиев обсудили работу по защите прав человека в Дагестане
Политика

В рамках разговора с омбудсменом была обсуждена деятельность правозащитного института, основной целью которого является рассмотрение жалоб жителей на решения или действия государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных работников.

Обсудили они и реализацию прав человека в республике, актуальные проблемы в этой области.

Руководитель РД высоко оценил работу института Уполномоченного в регионе. «Мы сняли огромное число проблем минувших лет, в том числе в рамках контртеррористических операций, устранения деятельности бандподполья, которое играло ранее деструктивную роль в обществе. Именно позиция Уполномоченного по правам человека позволила на сегодняшний день выйти на нормальный уровень гражданских отношений», – отметил Меликов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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