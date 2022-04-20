В рамках собрания он заметил, что за минувший год остатки на счетах основных распорядителей бюджетных средств на 1 января текущего года сложились в сумме 12,5 млрд рублей, то есть на начало этого года на счетах пребывали неосвоенные средства.

«Остатки неосвоенных средств на счетах министерств и ведомств – это наши с вами ошибки, недоработали лидеры министерств, ведомств, в результате чего не открылись где-то учебные заведения, ФАПы, инфраструктура ЖКХ, детсады, дороги, а средства на это были предусмотрены. В 2022 году нужно исправить ситуацию, обеспечить максимально эффективное исполнение бюджета региона, как в части мобилизации доходных источников, так и целевого расходования бюджетных средств!», — заявил премьер.



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