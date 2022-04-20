Меликов подчеркнул актуальность для региона решаемых совместными усилиями проблем и поблагодарил коллег из федерального ведомства за внимание к республике, а военных строителей – за осуществляемую в Дагестане деятельность по формированию объектов социальной инфраструктуры.Главной целью Минобороны в субъекте, заявил в свою очередь Тимур Иванов, является строительство современной базы Каспийской флотилии. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов и Тимур Иванов обсудили ход строительства социальных объектов в Дагестане
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 15:11
Сегодня, 20 апреля, руководитель РД Сергей Меликов и заместитель лидера министерства обороны России Тимур Иванов провели собрание на тему строительства в республике объектов в рамках реализации нацпроекта «Демография» и госпрограммы «Развитие образования».
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