Сергей Меликов и Тимур Иванов обсудили ход строительства социальных объектов в Дагестане

Сегодня, 20 апреля, руководитель РД Сергей Меликов и заместитель лидера министерства обороны России Тимур Иванов провели собрание на тему строительства в республике объектов в рамках реализации нацпроекта «Демография» и госпрограммы «Развитие образования».

Меликов подчеркнул актуальность для региона решаемых совместными усилиями проблем и поблагодарил коллег из федерального ведомства за внимание к республике, а военных строителей – за осуществляемую в Дагестане деятельность по формированию объектов социальной инфраструктуры.

Главной целью Минобороны в субъекте, заявил в свою очередь Тимур Иванов, является строительство современной базы Каспийской флотилии.