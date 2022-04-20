ЗАМАНА - Власти Дагестана хотят присвоить Каспийску звание "Город трудовой доблести"

Власти Дагестана хотят присвоить Каспийску звание "Город трудовой доблести"

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20 апреля, 2022. Среда 12:04
Власти Дагестана хотят присвоить Каспийску звание &quot;Город трудовой доблести&quot;
Правительство РД поддержало идею органов местного самоуправления городского округа «город Каспийск» о присвоении Каспийску почетного звания РФ «Город трудовой доблести».
Власти Дагестана хотят присвоить Каспийску звание "Город трудовой доблести"
Политика

Постановление об этом вчера, 19 апреля, подписал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Согласно указу, Правительство региона обратилось к руководителю РД Сергею Меликову с идеей о ходатайстве перед Президентом России Владимиром Путиным о присвоении звания Каспийску.

«Обратиться к Президенту России с ходатайством о присвоении городскому округу «город Каспийск» почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Предложить руководителю региона поддержать ходатайство, указанное в пункте два данного указа, и обратиться к Президенту РФ», — указывается в постановлении. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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