ЗАМАНА - Сергей Меликов провёл совещание по комплексному развитию Дербента

Сергей Меликов провёл совещание по комплексному развитию Дербента

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20 апреля, 2022. Среда 11:47
Сергей Меликов провёл совещание по комплексному развитию Дербента

Вчера, 19 апреля, в рамках рабочей встречи в Дербенте руководитель РД Сергей Меликов провел выездное собрание о ходе реализации госпрограммы Дагестана «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент».

Сергей Меликов провёл совещание по комплексному развитию Дербента
Политика

Начиная совещание, Меликов поблагодарил руководителя Дербента, его команду и работников ответственных органов за проведенную на высоком уровне подготовку к летнему сезону.

Переходя к основному вопросу обсуждения, глава республики положительно прокомментировал ход реализации программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»: «Заметно, что, несмотря на трудности, работа идет по плану».

Он добавил, что в Дербенте площадки отвечают правилам времени и востребованы жителями, не мешают развиваться бизнесу и привлекают к занятости молодое поколение. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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