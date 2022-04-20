Сергей Меликов провёл совещание по комплексному развитию Дербента

Вчера, 19 апреля, в рамках рабочей встречи в Дербенте руководитель РД Сергей Меликов провел выездное собрание о ходе реализации госпрограммы Дагестана «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент».

Начиная совещание, Меликов поблагодарил руководителя Дербента, его команду и работников ответственных органов за проведенную на высоком уровне подготовку к летнему сезону.

Переходя к основному вопросу обсуждения, глава республики положительно прокомментировал ход реализации программы «Комплексное территориальное развитие муниципального образования «городской округ «город Дербент»: «Заметно, что, несмотря на трудности, работа идет по плану».

Он добавил, что в Дербенте площадки отвечают правилам времени и востребованы жителями, не мешают развиваться бизнесу и привлекают к занятости молодое поколение. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.