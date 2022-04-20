В Дагестане собираются сформировать профильное ведомство по добыче песка

Власти Дагестана собираются сформировать профильное ведомство для решения проблем, которые связаны с добычей песка. Данная идея поступила от главы республики Сергея Меликова во время рабочего визита в Дербент, информирует пресс-служба руководителя субъекта.

"Сырье не в полной мере удовлетворяет потребности в строительном песке, например, Дербента. <…> Сергей Меликов, учитывая актуальность вопроса не только для Дербента, но и для всего региона, предложил основательнее подойти к решению проблемы и сформировать профильную компанию, которая будет заниматься отраслью, начиная от подготовки лицензий и заканчивая мониторингом проведения рекультивации объектов", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что структура, в том числе, будет активно работать с министерством строительства республики и с муниципалитетами.