ЗАМАНА - В Дагестане собираются сформировать профильное ведомство по добыче песка

В Дагестане собираются сформировать профильное ведомство по добыче песка

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20 апреля, 2022. Среда 11:12
В Дагестане собираются сформировать профильное ведомство по добыче песка

Власти Дагестана собираются сформировать профильное ведомство для решения проблем, которые связаны с добычей песка. Данная идея поступила от главы республики Сергея Меликова во время рабочего визита в Дербент, информирует пресс-служба руководителя субъекта.

В Дагестане собираются сформировать профильное ведомство по добыче песка
Политика

"Сырье не в полной мере удовлетворяет потребности в строительном песке, например, Дербента. <…> Сергей Меликов, учитывая актуальность вопроса не только для Дербента, но и для всего региона, предложил основательнее подойти к решению проблемы и сформировать профильную компанию, которая будет заниматься отраслью, начиная от подготовки лицензий и заканчивая мониторингом проведения рекультивации объектов", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что структура, в том числе, будет активно работать с министерством строительства республики и с муниципалитетами.

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