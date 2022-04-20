ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с родными жителя Дербента, погибшего при исполнении воинского долга

Сергей Меликов встретился с родными жителя Дербента, погибшего при исполнении воинского долга

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20 апреля, 2022. Среда 00:54
Сергей Меликов встретился с родными жителя Дербента, погибшего при исполнении воинского долга

В мэрии Дербента прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова с матерью и братом военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции в Украине.

Сергей Меликов встретился с родными жителя Дербента, погибшего при исполнении воинского долга
Политика

Меликов выразил соболезнования и заявил о готовности оказать помощь в решении актуальных проблем семьи. О некоторых из них они сообщили в ходе встречи. Руководитель региона пообещал личную поддержку и поручил ответственным органам власти в оперативные сроки принять все требуемые меры. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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