Меликов выразил соболезнования и заявил о готовности оказать помощь в решении актуальных проблем семьи. О некоторых из них они сообщили в ходе встречи. Руководитель региона пообещал личную поддержку и поручил ответственным органам власти в оперативные сроки принять все требуемые меры. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Сергей Меликов встретился с родными жителя Дербента, погибшего при исполнении воинского долга
- Автор Дарья
- 20 апреля, 2022. Среда 00:54
В мэрии Дербента прошла встреча руководителя РД Сергея Меликова с матерью и братом военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции в Украине.
Последнее от Дарья
- В Дербенте будет построено новое здание школы-интерната
- Дагестанцы отправили очередную партию гуманитарного груза на Донбасс
- Артисты Буйнакского района выступили перед ранеными участниками спецоперации в госпитале в Ростове
- Курбан Мурадов посмертно представлен к Ордену Мужества
- Селимхан Мирзеханов: «Средства на счет Фонда поступают как от частных лиц, так и от различных фирм…»