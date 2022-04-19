Глава Дагестана поручил разработать концепцию развития стадиона «Нарын-кала» в Дербенте

В ходе визита в древнейший город страны Дербент Сергей Меликов посетил стадион «Нарын-кала», где поговорил с тренером и игроками местной футбольной команды.

3 года назад на стадионе был осуществлен капремонт, было заменено футбольное покрытие, и на данный момент инфраструктура объекта активно используется спортивными заведениями и организациями города, а также командами футбольного клуба «Дербент» и юношеской футбольной командой: здесь проходят турниры, соревнования и сдача норм ГТО.

Руководитель Дербента обратился с просьбой поддержать последующее развитие спортивного объекта, в том числе и в части кадрового обеспечения, а также внес предложение открыть в городе детский центр для занятий спортом.

Меликов поддержал данное предложение и отметил, что в планах республиканского правительства уже запланировано строительство 4 центров футбола, один из которых как раз и должен находиться в Дербенте. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.