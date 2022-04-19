ЗАМАНА - На побережье Каспия активно ведется строительство парка «Патриот»

На побережье Каспия активно ведется строительство парка «Патриот»

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19 апреля, 2022. Вторник 15:04
На побережье Каспия активно ведется строительство парка «Патриот»

Сегодня, 19 апреля, руководитель РД Сергей Меликов посетил Дербент, где, как мы знаем, в рамках госпрограммы региона осуществляется комплексное территориальное развитие города.

На побережье Каспия активно ведется строительство парка «Патриот»
Политика

Следуя постановлению Правительства России, принятому в октябре минувшего года, предусмотрена реализация до 2025 года 85 мероприятий на общую сумму 183 миллиарда рублей.

Среди мероприятий комплексного плана – благоустройство парка «Патриот». Меликов осмотрел строительство военно-патриотического парка на берегу Каспийского моря.

На территории планируется размещение уникальных образцов советского вооружения, боевой техники и авиации, здесь же будет находиться легендарный ракетный экраноплан «Лунь» – гибрид самолета и морского корабля, созданного аж в 1960-х годах.

Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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