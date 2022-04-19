Следуя постановлению Правительства России, принятому в октябре минувшего года, предусмотрена реализация до 2025 года 85 мероприятий на общую сумму 183 миллиарда рублей.
Среди мероприятий комплексного плана – благоустройство парка «Патриот». Меликов осмотрел строительство военно-патриотического парка на берегу Каспийского моря.
На территории планируется размещение уникальных образцов советского вооружения, боевой техники и авиации, здесь же будет находиться легендарный ракетный экраноплан «Лунь» – гибрид самолета и морского корабля, созданного аж в 1960-х годах.
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