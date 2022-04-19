Под руководством Главы РД обсуждено развитие туризма в регионе

Участники собрания говорили о подготовке к туристическому сезону, о существующих у Дагестана возможностях и формировании требуемой инфраструктуры, а также о роли в этом муниципалитетов.

Итоги минувшего года в регионе ярко продемонстрировали настоящий потенциал туризма: объем услуг за прошлый год увеличился на 76%., а объем санаторно-курортных услуг – на 147%. В регион приехали отдохнуть 1 млн туристов, что заметно выше показателей прошлых лет. Самыми посещаемыми местами экотуризма стали бархан Сары-кум и национальный заповедник «Самурский». Также в 2022 году открылся прибрежный природный комплекс «Папас», который привлекает путешественников наличием краснокнижных животных. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.