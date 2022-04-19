ЗАМАНА - Сергей Меликов рассказал о "прорывных" проектах Дагестана на совещании под руководством Александра Новака

Сергей Меликов рассказал о "прорывных" проектах Дагестана на совещании под руководством Александра Новака

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19 апреля, 2022. Вторник 10:07
Сергей Меликов рассказал о &quot;прорывных&quot; проектах Дагестана на совещании под руководством Александра Новака

Вчера, 18 апреля, руководитель РД Сергей Меликов поучаствовал в собрании под руководством заместителя премьер-министра РФ Александра Новака на тему реализации прорывных проектов в регионах СКФО. Лидеры субъектов представили курирующему вице-премьеру обновлённый список инициатив.

Сергей Меликов рассказал о "прорывных" проектах Дагестана на совещании под руководством Александра Новака
Политика

«Наша экономика испытывает проверку на прочность. Для борьбы с негативным влияниям объединились все участники процесса – Правительство страны, субъекты СКФО, полпредство и предприниматели. Главная цель – выяснить, где необходима помощь и перенастройка нынешних алгоритмов», – заявил на собрании Александр Новак. Руководитель РД Сергей Меликов рассказал, что в рамках экономической модели развития Дагестана определены
пять «прорывных» инвестпроектов общей стоимостью почти 335 млрд рублей. Этими проектами являются следующие: «Развитие каспийского кластера», «Развитие плодоовощного кластера в Южном Дагестане», «Реализация стратегического проекта «Город обувщиков», «Развитие стекольного промышленного кластера» и «Второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала». Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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